Джейк Пол рассказал об условиях, на которых он уйдёт в UFC

Американский блогер и боксёр Джейк Пол назвал условия, на которых перейдёт в UFC из бокса.
«1. Увеличьте минимальную зарплату бойца за бой до $ 50 тысяч.
2. Гарантируйте бойцам UFC 50% годового дохода UFC.
3. Обеспечьте долгосрочное медицинское обслуживание всем бойцам. Есть много выпускников UFC, которые публично заявили, что страдают от сотрясения головного мозга. У вас есть пять дней, чтобы принять и реализовать вышеизложенное до 31 марта 2022 года. Как только это будет реализовано, я немедленно уйду из бокса, вступлю в USADA и соглашусь на сделку с UFC на один бой с Хорхе Масвидалем. Всем бойцам UFC – время занять твёрдую позицию и создать ценность для себя и коллег. Вы заслуживаете более высокой оплаты, вы заслуживаете долгосрочного медицинского обслуживания и прежде всего вы заслуживаете свободы. Поддерживайте друг друга. Я не ваш враг, я ваш защитник», – написал Джейк Пол в «Твиттере».
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