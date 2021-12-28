Братья Пол — главное недоразумение года. Они посрамили профессиональный спорт

В уходящем 2021 году случилось немало исторических событий, таких как триумф Александра Усика, сенсационное поражение Аманды Нуньес, великий третий бой между Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером и многое другое. Вместе с тем в единоборствах случились поползновения в сторону хайпа, который раскрутили братья Логан и Джейк Пол.

Эти блогеры изменили устоявшиеся правила игры своим вторжением в бокс. На двоих у них около 40 миллионов подписчиков в «Инстаграме» и около 44 миллионов в YouTube. В идеальном мире единоборства должны были отторгнуть эти инородные тела, но всё вышло наоборот. И они не только ассимилировались, но и начали задавать тренды в нём. Немыслимо, не так ли?



Сейчас мы живем в эру капитализма и потребительства, в которой не люди сверху задают повестку (в СССР их точно запретили бы), а сами потребители контента. Именно мы сделали выбор в пользу фрик-боев и прочей дичи, отойдя от классических канонов, которые казались неприкасаемыми. В итоге мы сами, а не промоутеры всё и порушили.



Что мы имеем на выходе? Блогеры дерутся не только между собой, но и бросают вызов действующим и бывшим бойцам. И при этом они генерируют больше денег, чем подавляющее большинство профессиональных бойцов. Так как деньги не пахнут, спортсмены без угрызения совести встают в очередь к этим источникам хайпа, чтобы быть замеченными, вместо того чтобы выбивать деньги у промоутеров. Среди них были Хамзат Чимаев, Нейт Диаз, Хорхе Масвидаль и даже Камару Усман. Некоторые и вовсе не стесняются марать свои руки дважды, потому что… ну вы знаете почему.

Как известно, спортивная карьера братьев Пол началась с баталий против коллег по цеху, а именно блогера KSI. Затем подключился бывший баскетболист NBA Нейт Робинсон. И ладно если бы они дрались только между собой, но деньги развращают людей. И первым профессиональным бойцом, бросившим вызов неугомонным и дерзким братьям, стал Бен Аскрен — бывший чемпион Bellator и ONE Championship. Но лучше бы Аксрен не возвращался в мир единоборств, потому что нокаут от Джейка в первом раунде сделал его одним из главных посмешищ года.



Этот триумф поднял акции братьев, и следующим стал Флойд Мейвезер, который отрывает от золотого кресла свою пятую точку, только если ему гарантированы семизначные цифры. Ожидалось, что непобедимый 44-летний Мейвезер сотворит что-то подобное, что мы видели в выставочных боях против Конора Макгрегора и японского карлика Теншина Насукавы.

Но мы забыли, что Мейвезеру нет никакого дела до ожиданий публики, что он неоднократно демонстрировал. И непобедимый Мей не деклассировал выскочку Логана Пола, у которого нуль побед на боксёрском ринге, а вместо этого неоднократно позволял Логану дотянуться перчатками до его лица. Вместо брутального нокаута в исполнении Флойда бой прошёл полную дистанцию. И так как на этот поединок не были назначены боковые судьи, выставлять оценки было некому. А это означало ничейный исход. Тот самый случай, когда ожидания, что дерзких братьев отправят в школу, разбились о суровую реальность. Мейвезер снова поиздевался над общественностью, заработав на этом $ 56 млн.

После чего на горизонте возник уволенный в этом году из UFC Тайрон Вудли, то есть по факту действующий спортсмен. И, на секундочку, бывший чемпион главной лиги планеты. Да, Тайрон базовый борец. Но уж на него-то точно были возложены надежды фанатов. Ведь в своей карьере недавний обладатель чемпионского пояса UFC чаще побеждал нокаутами, а не приёмами!



Ставки росли, репутация профессионального спорта раскачивалась всё сильнее, но и братья рисковали. Посмотреть на то, как профессионал отмутузит одного из них в первый раз, люди с удовольствием посмотрят. Во второй – быть может. Потом к ним просто пропадёт интерес. И всё вернётся на свои места…



Но Вудли подвёл своих коллег по цеху, проиграв решением судей в первом бою. Джейк не захотел останавливаться на достигнутом и в конце этого года должен был сойтись с Томми Фьюри. Брат великого Тайсона Фьюри в реальности чистокровный боксёр. Но, к сожалению, бою не суждено было состояться, и на замену вышел… Вудли. Ему не хватило первой порции стыда, как и тату на среднем пальце с надписью «Я люблю Джейка Пола», напоминающее лишний раз о том, как экс-чемпион UFC низко пал за последние два года.



Вышедший на коротком уведомлении Вудли был андердогом на бумаге. И хотя Тайрон выигрывал бой, но какое значение это имеет, если его в конечном итоге отправили в глухой нокаут в шестом раунде? Дно пробито, господа-товарищи. Тайрон Вудли дискредитировал смешанные единоборства и профессиональный спорт в целом. Не знаем, где мы его увидим в следующий раз, но вряд ли кто-то из промоутеров подпишет главное посмешище единоборств.

Тем не менее братья Пол доказали простую вещь. Оказывается, можно не иметь никакого спортивного бэкграунда, а только армию из миллионов болельщиков, которые придадут веса любому событию. И при этом можно ронять экс-чемпионов UFC и Bellator в оглушительные нокауты без постановок. Это интересный и в то же время болезненный урок. Мир никогда не будет прежним, это точно.