Ф. Емельяненко запросил у Bellator матч-реванш с Бейдером перед завершением карьеры

Президент Bellator Скотт Кокер рассказал, что Фёдор Емельяненко запросил матч-реванш с Райаном Бейдером, у которого запланирован бой с Валентином Молдавским.

«Это то, о чём меня спросил Фёдор. Он сказал, что если Райан победит Молдавского, то он хочет драться с ним. Я ответил, что поговорим об этом, и я дам ему другие возможности в начале января. Посмотрим, как будут разворачиваться события, и тогда мы сможем принять решение. Он сказал: «Хорошо». Вот и всё», – цитирует Кокера Bloody Elbow.

Напомним, в декабре 2018 года американский боксёр отправил Емельяненко в нокаут на первой минуте боя.

В последнем поединке Емельяненко проиграл бразильцу Марсио Сантосу. Бой закончился уже на исходе первого раунда, когда Сантосу удалось поймать Александра на удушающий приём в партере, после чего он был вынужден сдаться.



Для российского бойца это поражение стало девятым в карьере. Александр не выигрывает в профессиональных смешанных единоборствах уже на протяжении трёх поединков. До этого он потерпел поражение нокаутом от Магомеда Исмаилова и свёл вничью поединок с Тони Джонсоном. В общей сложности в его активе 28 побед, одна ничья и девять поражений.