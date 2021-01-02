Ф. Емельяненко запросил у Bellator матч-реванш с Бейдером перед завершением карьеры

Президент Bellator Скотт Кокер рассказал, что Фёдор Емельяненко запросил матч-реванш с Райаном Бейдером, у которого запланирован бой с Валентином Молдавским.
«Это то, о чём меня спросил Фёдор. Он сказал, что если Райан победит Молдавского, то он хочет драться с ним. Я ответил, что поговорим об этом, и я дам ему другие возможности в начале января. Посмотрим, как будут разворачиваться события, и тогда мы сможем принять решение. Он сказал: «Хорошо». Вот и всё», – цитирует Кокера Bloody Elbow.
Напомним, в декабре 2018 года американский боксёр отправил Емельяненко в нокаут на первой минуте боя.
В последнем поединке Емельяненко проиграл бразильцу Марсио Сантосу. Бой закончился уже на исходе первого раунда, когда Сантосу удалось поймать Александра на удушающий приём в партере, после чего он был вынужден сдаться.
Для российского бойца это поражение стало девятым в карьере. Александр не выигрывает в профессиональных смешанных единоборствах уже на протяжении трёх поединков. До этого он потерпел поражение нокаутом от Магомеда Исмаилова и свёл вничью поединок с Тони Джонсоном. В общей сложности в его активе 28 побед, одна ничья и девять поражений.
- 2 января 2022
-
01:07
-
00:53
- 1 января 2022
-
18:56
-
18:12
-
17:06
-
15:24
-
14:39
-
14:18
-
13:44
-
12:12
-
11:17
-
11:06
-
09:43
-
09:17
-
08:47
-
08:28
-
08:07
-
07:54
- 31 декабря 2021
-
20:51
-
19:52
-
18:29
-
17:31
-
16:42
-
15:25
-
14:32
-
13:48
-
12:43
-
12:20
-
11:26
-
11:06
-
10:16
-
10:08
-
09:14
-
08:55
-
08:46