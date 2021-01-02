Ортис нокаутировал Мартина в бою за статус обязательного претендента на титул IBF

В Голливуде (США) на арене «Семинол Хард Рок» состоялся боксёрский турнир, в главном событии которого сошлись 42-летний кубинец тяжеловес Луис Ортис (32-2, 27 KO), дважды претендовавший на титул чемпиона мира по версии WBC, и 35-летний бывший чемпион мира по версии IBF в тяжёлом весе представитель США Чарльз Мартин (28-2-1, 25 KO).

В результате поединок был завершён уже в шестом раунде – Ортис одержал победу нокаутом. Таким образом, он стал обязательным претендентом на титул IBF, которым владеет 34-летний украинский боксёр Александр Усик.

Оба спортсмена не проводили боёв с 2020 года. Мартин в последний раз выходил на ринг почти 2 года назад и нокаутировал Джеральда Вашингтона. Ортис в ноябре 2020 года за 2 раунда победил американца Александера Флореса.