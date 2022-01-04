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Редкач назвал боксёра, которому проиграет Ломаченко

Редкач назвал боксёра, которому проиграет Ломаченко
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Украинский боксёр Иван Редкач оценил шансы экс-чемпиона мира в трёх весовых категориях Василия Ломаченко в потенциальных противостояниях с Джорджем Камбососом и Джервонтой Дэвисом.

«Ломаченко или Камбосос? Ломаченко. Но Василий проиграет Джервонте Дэвису. Почему? Дэвис мощнее», — рассказал Редкач в интервью, размещённом на канале ESNews в YouTube.

Напомним, Джордж Камбосос в 2021 году сенсационно стал абсолютным чемпионом мира в лёгком весе, отобрав все титулы у Теофимо Лопеса. Австралиец греческого происхождения следующий бой проведёт или с Дэвином Хэйни или с Василием Ломаченко. Что касается украинца, то он в 2021 году провёл два поединка. В июне он досрочно остановил Масаёси Накатани, а в декабре победил Ричарда Комми.

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