Нейт Диаз — Дастину Порье: я всё ещё хочу подраться с тобой где-нибудь

Американский боец Нейт Диаз отправил послание в «твиттере» своему соотечественнику Дастину Порье. Поединок между этими бойцами может состояться в ближайшее время. Дата, однако, пока не называется.

«Я всё ещё хочу подраться с тобой где-нибудь», — написал Диаз в своём «твиттере».

Последний бой Порье провёл на турнире UFC 269 с бразильцем Чарльзом Оливейрой. Поединок завершился победой Оливейры удушающим приёмом.

Диаз провёл последний бой на UFC 263, проиграв представителю Великобритании Леону Эдвардсу. Нейт изначально планировал провести ещё один бой до конца 2021 года, но не смог договориться с UFC о сопернике после того, как промоушен предложил ему бой с Хамзатом Чимаевым.

Ранее бывший чемпион UFC Майкл Биспинг высказался по поводу возможного боя между Порье и Диазом.