Розенстрайк встретится с Тыбурой на UFC Fight Night 26 февраля

Представитель Суринама Жаирзиньо Розенстрайк встретится с поляком Марчином Тыбурой на UFC Fight Night 26 февраля, сообщает MMA Junkie.

Розенстрайк в 2021 году провёл три боя, в двух из которых он проиграл. Последний раз 33-летний боец дрался в сентябре и проиграл решением судей Кёртису Блэйдсу на UFC 266. Всего на счету Розенстрайка 15 боёв, в которых он одержал 12 побед (11 нокаутом). За свою карьеру он одерживал победы над Алистаром Оверимом и бывшими чемпионами UFC Андреем Орловским и Джуниором Дос Сантосом.

Тыбура последний бой провёл в октябре этого года на UFC 267. В нём он уступил Александру Волкову единогласным решением судей и и тем самым прервал пятиматчевую победную серию. Всего на его счету 22 победы и 7 поражений.