«10 омоновцев избили, связали руки и ноги». В Казахстане задержали бойца ММА Хамитова

Сестра бойца из Казахстана Куата Хамитова сообщила, что спортсмен был задержан ОМОНом.

«Помогите, пожалуйста. Только что из дома забрали братишку — спортсмена Куата Хамитова. 10 омоновцев избили, связали руки и ноги», — написала сестра.

Ранее Куат Хамитов открыто выражал свою позицию по поводу происходящего в Казахстане.

«Я всегда с народом! Скажу жителям Жанаозена и Актау, мы всегда с вами. Я считаю неправильным, что делают с (ценами) на газ. Потому что это ударяет по карману народа, у них и так ситуация не очень. Поэтому это касается не только газа, цены на продукты, бензин, на все вещи дорожают.

Государство должно взять эту проблему в свои руки, услышать проблему народа. Поэтому, жители Жанаозена, мы с вами, алга!» — сказал Хамитов в своём «инстаграме».

Напомним, в Казахстане в последние дни проходят массовые акции протеста. 2 января они вспыхнули в нескольких городах, после чего распространились практически на всю страну. До 19 января на всей территории республики действует режим ЧП.

Боец Хамитов открыто поддерживает митинги в Казахстане: