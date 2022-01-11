«10 омоновцев избили, связали руки и ноги». В Казахстане задержали бойца ММА Хамитова

Сестра бойца из Казахстана Куата Хамитова сообщила, что спортсмен был задержан ОМОНом.
«Помогите, пожалуйста. Только что из дома забрали братишку — спортсмена Куата Хамитова. 10 омоновцев избили, связали руки и ноги», — написала сестра.
Ранее Куат Хамитов открыто выражал свою позицию по поводу происходящего в Казахстане.
«Я всегда с народом! Скажу жителям Жанаозена и Актау, мы всегда с вами. Я считаю неправильным, что делают с (ценами) на газ. Потому что это ударяет по карману народа, у них и так ситуация не очень. Поэтому это касается не только газа, цены на продукты, бензин, на все вещи дорожают.
Государство должно взять эту проблему в свои руки, услышать проблему народа. Поэтому, жители Жанаозена, мы с вами, алга!» — сказал Хамитов в своём «инстаграме».
Напомним, в Казахстане в последние дни проходят массовые акции протеста. 2 января они вспыхнули в нескольких городах, после чего распространились практически на всю страну. До 19 января на всей территории республики действует режим ЧП.
Боец Хамитов открыто поддерживает митинги в Казахстане:
- 11 января 2022
-
15:04
-
14:48
-
14:16
-
12:51
-
11:31
-
10:25
-
09:48
-
09:05
-
04:50
-
04:21
-
03:45
-
00:54
-
00:41
- 10 января 2022
-
22:49
-
21:54
-
21:02
-
20:24
-
19:45
-
18:42
-
17:28
-
16:35
-
15:50
-
15:08
-
14:33
-
13:42
-
13:35
-
13:01
-
12:20
-
11:17
-
10:42
-
09:56
-
09:14
-
08:01
-
07:45
-
07:29