Стерлинг ответил на вопрос, коснётся ли перчатками с Яном перед их боем

Обладатель пояса чемпиона UFC в легчайшем дивизионе, американский боец Алджэмейн Стерлинг ответил на вопрос, собирается ли касаться перчатками с россиянином Петром Яном перед их боем.

«Да, поприветствую его, а затем похлопаю по заднице и скажу: «Удачи, папа», — написал Стерлинг в своём «твиттере».

Ян лишился чемпионского пояса UFC как раз в поединке со Стерлингом, который состоялся на турнире UFC 259 в ночь с 6 на 7 марта мск. В четвёртом раунде россиянин нанёс удар коленом в голову лежачего Алджэмейна, что запрещено правилами.

Следующий бой Яна и Стерлинга должен состояться на турнире UFC 273 и стать соглавным поединком спортивного мероприятия. Соревнования запланированы на 9 апреля и должны пройти в Бруклине (США), однако место может измениться.