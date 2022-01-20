Дана Уайт: Андерсон Силва сделал больше, чем Хабиб

Президент UFC Дана Уайт объяснил, почему экс-чемпион лиги в среднем весе Андерсон Силва с точки зрения наследия превосходит бывшего чемпиона промоушена в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.

«Да, я ставлю Андерсона Силву выше Хабиба. Почему? Просто он сделал больше, чем Нурмагомедов. Он занимался этим дольше. Но да, доминирование Хабиба было просто невероятным. Как вы и говорили, сейчас в ММА уже другая эра, у бойцов совершенно иной уровень», — сказал Уайт в интервью, размещённом на канале Yahoo! Sports в YouTube.

Напомним, не так давно Дана Уайт назвал свою версию величайших бойцов в истории смешанных единоборств. Функционер включил в свой список экс-чемпиона в полутяжёлом весе Джона Джонса, экс-чемпиона в среднем дивизионе Андерсона Силву и бывшего чемпиона в двух категориях Жоржа Сен-Пьера.