Хабиба не включили в список величайших. И ведь Дана Уайт прав

19 января президент UFC Дана Уайт в очередной раз вынужден был отвечать на один из самых хайповых вопросов: «Кто величайший боец в истории ММА?». Главу лиги об этом спрашивали уже не раз. На этот раз Дана назвал троих бойцов – бывшего чемпиона в полутяжёлом весе Джона Джонса, экс-чемпиона в среднем весе, легенду ММА Андерсона Силву и экс-чемпиона в двух дивизионах Жоржа Сен-Пьера. При этом Уайт добавил, что к этому трио приближается и действующий чемпион в полусреднем весе Камару Усман. Вместе с тем Дана никак не упомянул Хабиба Нурмагомедова, чем вызвал негодование многомиллионной армии фанатов россиянина. С одной стороны, болельщиков можно понять. Хабиб ушёл из спорта с безупречным профессиональным рекордом – 29-0. Он завершил карьеру на пике, в статусе чемпиона и при этом фактически тотально зачистив дивизион. И всё-таки этого мало, чтобы встать на одну ступень с упомянутыми Уайтом бойцами, и теперь настало время объяснить почему.

Чего добился Хабиб?

Как говорилось выше, Нурмагомедов ушёл из спорта на пике. В последние годы карьеры он побил лучших бойцов дивизиона. Сначала деклассировал Конора Макгрегора, а затем досрочно справился с Дастином Порье и Джастином Гэтжи, которые на момент тех поединков владели титулом временного чемпиона лиги. Кроме того, за годы выступлений в UFC Хабиб победил Рафаэля дос Аньоса, который также когда-то владел титулом чемпиона.

Что имеем на выходе? На счету Хабиба 13 побед в UFC, четыре победы над действующими или экс-чемпионами и четыре победы в титульных схватках. Конечно, нельзя не упомянуть о безупречном рекорде за всю карьеру – 29-0. Ноликом в графе поражений не может похвастать никто из тех, кого упомянул Дана Уайт, но всё-таки это, пожалуй, единственное явное преимущество Хабиба над Джонсом, Сен-Пьером и Силвой.

В общем, Орлу есть чем похвастать. Кроме того, не нужно забывать, что на пике он разбирал топ-соперников, буквально разбивая их за 2-3 раунда. Такое стоит дорогого. Но у Орла были и минусы, о которых расскажем чуть ниже.

Чего добились Силва, Джонс и Сен-Пьер?

Если брать карьерный путь этой троицы, то, даже глядя на их выступления исключительно в UFC, становится ясно, что Хабиб по достижениям проигрывает каждому из них.

К примеру, Андерсон Силва провёл 10 успешных защит титула. При этом он принимал участие в 13 титульных схватках. В последний раз он дрался за пояс в 38 лет! В целом же он бился в лиге до 45 лет. Конечно, концовка карьеры была смазана рядом поражений, но в некоторых поединках, с тем же Исраэлем Адесаньей, Паук выглядел очень достойно. Да и в целом все достижения Силвы настолько велики, что даже поражения в возрасте за 40 никак не влияют на его громадное наследие. Опять-таки просто для сравнения: Хабиб в UFC провёл 13 встреч, на счету Силвы в лиге 13 титульных поединков.

Джон Джонс? Да, американец скандален, но разве это влияет на его мастерство и на его наследие? Конечно, кто-то скажет, что история с допингом показательна, и что после долгого отстранения и более детальных проверок эффективность Джонса упала, но всё же это в большей степени домыслы. Костяной побил шестерых действующих, будущих или экс-чемпионов лиги, нанёс первое в карьере поражение Даниэлю Кормье, дважды завоёвывал титул чемпиона и в общей сложности провёл 12 защит титулов, разве этого мало, даже на фоне скандалов? Кажется, что это потрясающие достижения. Не стоит забывать, что Джонс скоро дебютирует и в тяжёлом весе. К слову, дивизион менял и тот же Андерсон Силва.

Жорж Сен-Пьер. Величие канадца нельзя ставить под сомнение. Один из немногих чемпионов в двух дивизионах. При этом пояс в среднем весе он завоевал в первом же бою после длительной паузы в карьере. Канадец принимал участие в 14 титульных боях и победил в 13 из них. Хабиб же, напомним, дрался под баннером лиги Даны Уайта всего 13 раз. Как вам такое сравнение?

И ещё кое-что о минусах карьеры Хабиба

Ну и ещё немного о недостатках карьеры Нурмагомедова. Конечно, статистика 29-0 поражает, но нужно понимать, что до перехода в UFC уровень оппонентов Орла далеко не всегда был топовым. Кроме того, не забываем, что многие до сих пор упрекают Нурмагомедова в не самой зрелищной манере ведения поединков, чего не скажешь о том же Силве.

При каких условиях россиянин смог бы тягаться с Джонсом, Силвой и Сен-Пьером в плане наследия? У Хабиба были бы шансы переплюнуть их, проведи он хотя бы ещё 3-4 защиты титула. И, конечно, ему стоило бы попробовать себя в полусреднем весе. В конце концов, успех в двух дивизионах – один из важнейших пунктов, чтобы войти в историю. Тем более с учётом того, как доминировал Нурмагомедов в октагоне, рискнём предположить, что он стал бы достойным конкурентом Колби Ковингтону, Камару Усману и Леону Эдвардсу.

Думается, что каждого из них он мог бы и победить. Резюмируя, остаётся сказать, что у Хабиба был потенциал стать величайшим, но обстоятельства заставили его завершить карьеру раньше. Потому не злитесь на слова Даны Уайта, босс UFC прав, до величайших Нурмагомедов чуть-чуть не дотянул.