Волков сразится с британцем Аспиналлом в главном бою UFC Fight Night в марте

33-летний российский спортсмен смешанных единоборств Александр Волков (34-9 ММА, 8-3 UFC), выступающий в тяжёлом весе UFC, сразится с Томом Аспиналлом (11-2 ММА, 4-0 UFC) в главном событии мероприятия UFC Fight Night 19 марта. Об этом сообщает MMA Junkie со ссылкой на ESPN.
Информацию об этом подтвердил и глава UFC – Дана Уайт. По неподтверждённым данным, поединок пройдёт в Лондоне (Великобритания) на стадионе «О2- Арена».
Напомним, последний поединок Волков провёл с польским спортсменом Мартином Тыбурой. Противостояние состоялось на прошедшем в Абу-Даби (ОАЭ) турнире UFC 267. Александр праздновал победу по итогам трёх раундов, судьи приняли решение единогласно: 30-27, 30-27, 29-28.
Аспиналл, родившийся в Манчестере, впервые выступит перед родными болельщиками в качестве бойца UFC. Он дрался исключительно в Англии в течение своих первых девяти боёв, прежде чем подписал контракт с UFC на выступление в июле 2020 года в Fight Night, нокаутировав Джейка Кольера в первом раунде.
Таким образом, кард турнира UFC в Лондоне будет включать в себя следующие бои:
- Александр Волков – Том Аспиналл;
- Джейк Хэдли – Аллан Насименто;
- Луана Каролина – Молли Макканн;
- Коди Дерден – Мухаммад Мокаев;
- Макван Амирхани – Майк Гранди;
- Джек Шор – Тимур Валиев;
- Шамиль Абдурахимов – Сергей Павлович.
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