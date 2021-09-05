Том Аспиналл считает, что Александр Волков может стать чемпионом UFC в ближайшее время

Боец UFC Том Аспиналл поделился мнением о россиянине Александре Волкове. По мнению британского спортсмена, у Волкова есть потенциал, чтобы стать чемпионом организации в ближайшее время.
«Волков здорово боксирует. Он великолепно выглядел против Харриса, классно смотрелся против Оверима. Он блестящий боец, просто огромный. Намного выше меня. Думаю, у него есть всё необходимое, чтобы стать чемпионом в ближайшее время», — сказал Том Аспиналл в интервью YouTube-каналу MMA on Point.
Следующим соперником Волкова станет поляк Мартин Тыбура. Их поединок состоится на турнире UFC 267. Там же встретятся российский боец Пётр Ян и американец Алджэмейн Стерлинг.
Последний поединок Волков провёл в июне 2021 года, проиграв единогласным решением судей Сирилю Гану.
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