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Полный кард турнира UFC 270 с титульным боем Нганну — Ган

Полный кард турнира UFC 270 с титульным боем Нганну — Ган
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В ночь с 22 на 23 января в Анахайме (США) состоится турнир UFC 270, главным событием которого станет титульный поединок между чемпионом промоушена в тяжёлом весе Фрэнсисом Нганну и обладателем временного титула Сирилем Ганом.

«Чемпионат» предлагает вашему вниманию полный кард спортивного мероприятия.

Основной кард:

Фрэнсис Нганну — Сириль Ган
Брэндон Морено — Дейвисон Фигейреду
Андре Фиальо — Мишель Перейра
Саид Нурмагомедов — Коди Стаманн
Тревин Джайлс — Майкл Моралес

Предварительный кард:

Раони Барселос — Виктор Генри
Тони Грейвэли — Саймон Оливейра
Джек Делла — Пит Родригес
Кей Хансен — Жасмин Джасдавидиус

Ранний предварительный кард:

Ванесса Демопулос — Сильвана Хуарес
Мэтт Фревола — Хенаро Вальдез

UFC 270: Лютая разборка тяжей Гана и Нганну. А Нурмагомедов на флажке сделал вес. LIVE! UFC 270: Лютая разборка тяжей Гана и Нганну. А Нурмагомедов на флажке сделал вес. LIVE!
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