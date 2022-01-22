Полный кард турнира UFC 270 с титульным боем Нганну — Ган
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В ночь с 22 на 23 января в Анахайме (США) состоится турнир UFC 270, главным событием которого станет титульный поединок между чемпионом промоушена в тяжёлом весе Фрэнсисом Нганну и обладателем временного титула Сирилем Ганом.
«Чемпионат» предлагает вашему вниманию полный кард спортивного мероприятия.
Основной кард:
Фрэнсис Нганну — Сириль Ган
Брэндон Морено — Дейвисон Фигейреду
Андре Фиальо — Мишель Перейра
Саид Нурмагомедов — Коди Стаманн
Тревин Джайлс — Майкл Моралес
Предварительный кард:
Раони Барселос — Виктор Генри
Тони Грейвэли — Саймон Оливейра
Джек Делла — Пит Родригес
Кей Хансен — Жасмин Джасдавидиус
Ранний предварительный кард:
Ванесса Демопулос — Сильвана Хуарес
Мэтт Фревола — Хенаро Вальдез
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