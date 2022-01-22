Полный кард турнира UFC 270 с титульным боем Нганну — Ган

В ночь с 22 на 23 января в Анахайме (США) состоится турнир UFC 270, главным событием которого станет титульный поединок между чемпионом промоушена в тяжёлом весе Фрэнсисом Нганну и обладателем временного титула Сирилем Ганом.



«Чемпионат» предлагает вашему вниманию полный кард спортивного мероприятия.

Основной кард:



Фрэнсис Нганну — Сириль Ган

Брэндон Морено — Дейвисон Фигейреду

Андре Фиальо — Мишель Перейра

Саид Нурмагомедов — Коди Стаманн

Тревин Джайлс — Майкл Моралес



Предварительный кард:



Раони Барселос — Виктор Генри

Тони Грейвэли — Саймон Оливейра

Джек Делла — Пит Родригес

Кей Хансен — Жасмин Джасдавидиус



Ранний предварительный кард:



Ванесса Демопулос — Сильвана Хуарес

Мэтт Фревола — Хенаро Вальдез