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Бой Фрэнсис Нганну — Сириль Ган, прямая трансляция UFC 270, Нурмагомедов — Стаманн, Морено — Фигейреду, онлайн 23 января

UFC 270: Лютая разборка тяжей Гана и Нганну. А Нурмагомедов на флажке сделал вес. LIVE!
Александр Фролов
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Первый турнир UFC в 2022 году рассыпается на глазах. Все подробности — на «Чемпионате».

В ночь с 22 на 23 января на арене Honda Center в Анахайме состоится первый крупный ММА-турнир 2022 года — UFC 270. Главным событием бойцовского вечера станет чемпионский бой в тяжёлом весе между Фрэнсисом Нганну и Сирилем Ганом, которые ранее занимались у одного тренера.

Вторым по значимости событием турнира станет ещё один титульный бой, где Брэндон Морено будет защищать пояс в схватке с агрессивным Дейвисоном Фигейреду. В основном карде, кстати, сразится и россиянин — Саид Нурмагомедов попробует довести неудачную серию Коди Стаманна до трёх поражений. В октагон мог выйти и легендарный Алексей Олейник, но дядю Лёшу отстранили по медицинским причинам, как, кстати, и его соперника — Грега Харди.

Все подробности грядущего турнира — на «Чемпионате».

Где смотреть онлайн-трансляции боёв Нганну — Ган, Морено — Фигерейду? Когда состоится турнир UFC 270, время начала боёв UFC 270. Полный кард бойцовского вечера
Live Александр Фролов

Пресс-конференция Фрэнсиса Нганну и Сириля Гана

Действующий и временный чемпионы в тяжёлом весе приняли участие в пресс-конференции. Многим показалось, что Нганну выглядел намного увереннее своего оппонента.

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14:31 Александр Фролов

Илия Топурия снялся с UFC 270 из-за проблем с весогонкой

Грузинский боец Илия Топурия не сможет принять участие в UFC 270. Боец испытал проблемы с весогонкой, его бой отменён. Любопытно, что изначально Топурия должен был драться с Мовсаром Евлоевым, но россиянин сдал положительный тест на коронавирус. Кстати, Топурия успел дать «Чемпионату» очень интересное интервью.

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14:29 Александр Фролов

Скандал турнира: спорное видео спарринга Нганну и Гана

Фернандо Лопес, сейчас тренирующий Сириля Гана, решил надавить на психику Фрэнсиса Нганну и выложил видео спарринга двух тяжеловесов, где Ган выглядит предпочтительнее. Напомним, что раньше Лопес тренировал Нганну. Можно ли считать публикацию спарринга грязным приёмом?

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14:26 Александр Фролов

Где смотреть онлайн-трансляции боёв Нганну — Ган, Морено — Фигерейду?

Главные поединки бойцовского вечера UFC 270, в том числе схватки с участием чемпионов и Саида Нурмагомедова, будут доступны на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч. Боец!». Начало трансляции основного карда запланировано на 06:00 мск. Кроме того, смотреть онлайн-бои UFC 270 можно будет в мобильном приложении промоушена, на канале UFC Fight Pass.

14:24 Александр Фролов

Когда состоится турнир UFC 270, время начала боёв

Турнир UFC 270 состоится в ночь на 23 января по московскому времени. Начало ранних прелимов — около 02:00 мск, основной кард стартует примерно в 06:00 мск. Титульные поединки должны начаться около 07:30 мск. Время для просмотра не самое удобное, но турнир точно этого стоит.

14:24 Александр Фролов

UFC 270. Полный кард бойцовского вечера

Основной кард:

Фрэнсис Нганну – Сириль Ган
Брэндон Морено – Дейвисон Фигейреду
Мишель Перейра — Андре Фиалью
Коди Стаманн – Саид Нурмагомедов
Микаэль Моралес – Тревор Джайлс

Предварительный кард:

Раони Барселос – Виктор Генри
Джейк Делла Маддалена — Пит Родригес
Тони Гравели – Саймон Оливейра
Сильвана Гомес Хуарес — Ванесса Демопулос
Мэтт Фревола – Хенаро Вальдес
Кей Хансен – Жасмин Ясудавичюс.

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Теги Бокс/ММА UFC Фрэнсис Нганну Сириль Ган •••

Заглавное фото: Cooper Neill/Getty Images

Источник: «Чемпионат»

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