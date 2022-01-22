UFC 270: Лютая разборка тяжей Гана и Нганну. А Нурмагомедов на флажке сделал вес. LIVE!

Первый турнир UFC в 2022 году рассыпается на глазах. Все подробности — на «Чемпионате».

В ночь с 22 на 23 января на арене Honda Center в Анахайме состоится первый крупный ММА-турнир 2022 года — UFC 270. Главным событием бойцовского вечера станет чемпионский бой в тяжёлом весе между Фрэнсисом Нганну и Сирилем Ганом, которые ранее занимались у одного тренера.



Вторым по значимости событием турнира станет ещё один титульный бой, где Брэндон Морено будет защищать пояс в схватке с агрессивным Дейвисоном Фигейреду. В основном карде, кстати, сразится и россиянин — Саид Нурмагомедов попробует довести неудачную серию Коди Стаманна до трёх поражений. В октагон мог выйти и легендарный Алексей Олейник, но дядю Лёшу отстранили по медицинским причинам, как, кстати, и его соперника — Грега Харди.



Все подробности грядущего турнира — на «Чемпионате».