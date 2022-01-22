UFC 270: Лютая разборка тяжей Гана и Нганну. А Нурмагомедов на флажке сделал вес. LIVE!

В ночь с 22 на 23 января на арене Honda Center в Анахайме состоится первый крупный ММА-турнир 2022 года — UFC 270. Главным событием бойцовского вечера станет чемпионский бой в тяжёлом весе между Фрэнсисом Нганну и Сирилем Ганом, которые ранее занимались у одного тренера.
Вторым по значимости событием турнира станет ещё один титульный бой, где Брэндон Морено будет защищать пояс в схватке с агрессивным Дейвисоном Фигейреду. В основном карде, кстати, сразится и россиянин — Саид Нурмагомедов попробует довести неудачную серию Коди Стаманна до трёх поражений. В октагон мог выйти и легендарный Алексей Олейник, но дядю Лёшу отстранили по медицинским причинам, как, кстати, и его соперника — Грега Харди.
Все подробности грядущего турнира — на «Чемпионате».
Пресс-конференция Фрэнсиса Нганну и Сириля Гана
Действующий и временный чемпионы в тяжёлом весе приняли участие в пресс-конференции. Многим показалось, что Нганну выглядел намного увереннее своего оппонента.
Илия Топурия снялся с UFC 270 из-за проблем с весогонкой
Грузинский боец Илия Топурия не сможет принять участие в UFC 270. Боец испытал проблемы с весогонкой, его бой отменён. Любопытно, что изначально Топурия должен был драться с Мовсаром Евлоевым, но россиянин сдал положительный тест на коронавирус. Кстати, Топурия успел дать «Чемпионату» очень интересное интервью.
Скандал турнира: спорное видео спарринга Нганну и Гана
Фернандо Лопес, сейчас тренирующий Сириля Гана, решил надавить на психику Фрэнсиса Нганну и выложил видео спарринга двух тяжеловесов, где Ган выглядит предпочтительнее. Напомним, что раньше Лопес тренировал Нганну. Можно ли считать публикацию спарринга грязным приёмом?
Где смотреть онлайн-трансляции боёв Нганну — Ган, Морено — Фигерейду?
Главные поединки бойцовского вечера UFC 270, в том числе схватки с участием чемпионов и Саида Нурмагомедова, будут доступны на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч. Боец!». Начало трансляции основного карда запланировано на 06:00 мск. Кроме того, смотреть онлайн-бои UFC 270 можно будет в мобильном приложении промоушена, на канале UFC Fight Pass.
Когда состоится турнир UFC 270, время начала боёв
Турнир UFC 270 состоится в ночь на 23 января по московскому времени. Начало ранних прелимов — около 02:00 мск, основной кард стартует примерно в 06:00 мск. Титульные поединки должны начаться около 07:30 мск. Время для просмотра не самое удобное, но турнир точно этого стоит.
UFC 270. Полный кард бойцовского вечера
Основной кард:
Фрэнсис Нганну – Сириль Ган
Брэндон Морено – Дейвисон Фигейреду
Мишель Перейра — Андре Фиалью
Коди Стаманн – Саид Нурмагомедов
Микаэль Моралес – Тревор Джайлс
Предварительный кард:
Раони Барселос – Виктор Генри
Джейк Делла Маддалена — Пит Родригес
Тони Гравели – Саймон Оливейра
Сильвана Гомес Хуарес — Ванесса Демопулос
Мэтт Фревола – Хенаро Вальдес
Кей Хансен – Жасмин Ясудавичюс.
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