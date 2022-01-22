Пётр Ян: мы работаем, даже когда вы спите
Поделиться
Российский боец UFC, временный чемпион организации в легчайшем весе Пётр Ян разместил новый пост в «сториз» своего «инстаграма».
«Мы работаем, даже когда вы спите», — подписал видео Пётр Ян, отметив инстаграм-аккаунт бойцовского клуба «Архангел Михаил».
Посмотреть видео можно на «Чемпионате».
Пётр Ян лишился чемпионского пояса UFC в поединке с Алджэмейном Стерлингом, который состоялся на турнире UFC 259 в ночь с 6 на 7 марта мск. В четвёртом раунде россиянин нанёс запрещённый удар коленом в голову находившемуся в лежачем положении сопернику. Последний поединок Ян провёл на турнире UFC 267 в Абу-Даби, где единогласным решением одолел американского бойца Кори Сэндхагена, после чего и стал временным чемпионом UFC в легчайшем весе.
Комментарии
- 22 января 2022
-
18:57
-
18:47
-
18:28
-
17:52
-
16:16
-
15:12
-
15:06
-
14:54
-
13:52
-
13:09
-
12:06
-
11:59
-
11:13
-
10:55
-
10:09
-
09:23
-
09:14
-
07:19
-
05:59
-
05:16
-
04:48
-
00:53
- 21 января 2022
-
23:49
-
22:43
-
21:49
-
20:49
-
19:13
-
19:03
-
18:46
-
17:24
-
16:42
-
16:12
-
15:10
-
14:26
-
13:50
Партнерский контент