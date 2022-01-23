«Король здесь, и он остаётся!» Стерлинг восхитился победой Нганну в чемпионском бою

Действующий чемпион UFC в легчайшем весе Алджэмейн Стерлинг прокомментировал титульный поединок между Фрэнсисом Нганну и Сирилем Ганом на UFC 270. Напомним, по итогам пяти раундов Нганну одержал победу единогласным решением судей и сохранил пояс в тяжёлом весе.



«Вы представляете, что говорили: «Нганну никогда не выиграет у очень ловкого и опытного Гана решением». Потом Фрэнсис выходит и побеждает решением судей! Это реально впечатляет. Король здесь, и он остаётся!» — написал Стерлинг в своём «твиттере».



В соглавном бою UFC 270 встречались мексиканский боец в наилегчайшем весе Брэндон Морено и представитель Бразилии Дейвисон Фигейреду. Морено проиграл Фигейреду в бою из пяти раундов решением судей и утратил пояс чемпиона. Все трое судей выставили 48:47.



Ранее в рамках основного карда этого же турнира российский дагестанский боец Саид Нурмагомедов победил американца Коди Стаманна. Россиянин одержал победу удушающим приёмом.