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«Король здесь, и он остаётся!» Стерлинг восхитился победой Нганну в чемпионском бою

«Король здесь, и он остаётся!» Стерлинг восхитился победой Нганну в чемпионском бою
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Действующий чемпион UFC в легчайшем весе Алджэмейн Стерлинг прокомментировал титульный поединок между Фрэнсисом Нганну и Сирилем Ганом на UFC 270. Напомним, по итогам пяти раундов Нганну одержал победу единогласным решением судей и сохранил пояс в тяжёлом весе.

«Вы представляете, что говорили: «Нганну никогда не выиграет у очень ловкого и опытного Гана решением». Потом Фрэнсис выходит и побеждает решением судей! Это реально впечатляет. Король здесь, и он остаётся!» — написал Стерлинг в своём «твиттере».

В соглавном бою UFC 270 встречались мексиканский боец в наилегчайшем весе Брэндон Морено и представитель Бразилии Дейвисон Фигейреду. Морено проиграл Фигейреду в бою из пяти раундов решением судей и утратил пояс чемпиона. Все трое судей выставили 48:47.

Ранее в рамках основного карда этого же турнира российский дагестанский боец Саид Нурмагомедов победил американца Коди Стаманна. Россиянин одержал победу удушающим приёмом.

Нганну — чемпион! У Сирила Гана просто не было шансов против этой глыбы Нганну — чемпион! У Сирила Гана просто не было шансов против этой глыбы
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