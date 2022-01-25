«Мне всё равно». Нганну прокомментировал поведение Даны Уайта после турнира UFC 270
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Чемпион UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну прокомментировал поступок президента лиги Даны Уайта после турнира UFC 270. Напомним, функционер не вышел в октагон, чтобы вручить Нганну чемпионский пояс лично, хотя зачастую именно он награждает каждого победителя титульного поединка.
«Мне всё равно, какая разница. Я сделал то, что должен был сделать. Они могли вообще не приносить этот пояс, со мной бы ничего не случилось. Я доволен, и это то, что имеет значение для меня. Игнорирование Уайтом пресс-конференции? Я даже не заметил, что он не пришёл на пресс-конференцию. Я знаю, что сделал то, что должен был. Это самое главное», — сказал Нганну в интервью на шоу MMA Hour на канале MMA Fighting в YouTube.
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