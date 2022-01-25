Нганну получил предупреждение от UFC о том, что на него могут подать в суд

Журналист Джейсон Хэгхолм рассказал, что чемпион UFC Фрэнсис Нганну получил уведомление от UFC о том, что на него могут подать в суд за переговоры.
«Фрэнсис Нганну только что сказал, что он и его команда получили электронное письмо от UFC, когда они ехали в «Хонда-центр», что на них могут подать в суд после переговоров с Накисой Бидарианом, который является промоутером Джейка Пола», — написал Хэгхолм в своём «твиттере».
Напомним, в ночь с 22 на 23 января в Анахайме (США) на стадионе «Хонда-центр» проходил турнир UFC 270, в главном событии которого встречались Нганну и Ган. Камару Усман в этом бою секундировал Фрэнсису Нганну. Победу в этом противостоянии, которое продлилось все пять раундов, судейским решением одержал Нганну. Ган потерпел первое поражение в карьере.
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