Оливейра встретится с Гэтжи на турнире UFC 7 мая
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Журналист Бретт Окамото в своём «твиттере» сообщил о том, что чемпион UFC в лёгком весе Чарльз Оливейра встретится с американцем Джастином Гэтжи 7 мая. Слухи об этом бое ходили уже давно. Бойцы неоднократно вступали в словесную перепалку друг с другом.
Напомним, Оливейра завоевал освобождённый россиянином Хабибом Нурмагомедовым пояс UFC в лёгком весе, победив американца Майкла Чендлера.
Последний бой Чарльз провёл с представителем США Дастином Порье. Противостояние проходило на турнире UFC 269 и завершилось победой Оливейры удушающим приёмом.
Что касается Гэтжи, то в последнем бою он сражался с экс-чемпионом Bellator Майклом Чендлером. Поединок проходил на турнире UFC 268 и завершился в пользу Джастина.
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