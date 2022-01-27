Оливейра встретится с Гэтжи на турнире UFC 7 мая

Журналист Бретт Окамото в своём «твиттере» сообщил о том, что чемпион UFC в лёгком весе Чарльз Оливейра встретится с американцем Джастином Гэтжи 7 мая. Слухи об этом бое ходили уже давно. Бойцы неоднократно вступали в словесную перепалку друг с другом.

Напомним, Оливейра завоевал освобождённый россиянином Хабибом Нурмагомедовым пояс UFC в лёгком весе, победив американца Майкла Чендлера.



Последний бой Чарльз провёл с представителем США Дастином Порье. Противостояние проходило на турнире UFC 269 и завершилось победой Оливейры удушающим приёмом.

Что касается Гэтжи, то в последнем бою он сражался с экс-чемпионом Bellator Майклом Чендлером. Поединок проходил на турнире UFC 268 и завершился в пользу Джастина.