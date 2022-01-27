Дана Уайт объяснил, почему не стал награждать Нганну после UFC 270
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Президент UFC Дана Уайт рассказал, почему не присутствовал на награждении чемпиона лиги в тяжёлом весе Фрэнсиса Нганну.
«Я не присутствовал на главном событии — я фактически ушел с арены сразу после соглавного события, потому что за кулисами происходили события, с которыми я разбирался.
Если кто-то думает, что я проявил неуважение к Фрэнсису — я видел Фрэнсиса всю неделю, идиоты. Я пожал ему руку, я поздоровался с ним, я был на всех событиях, связанных с ним.
Однажды я тоже не вышел на бой Майкла Биспинга против Люка Рокхолда, потому что у меня были кое-какие дела. Я выбежал из подсобки, на мне даже не было пиджака», — приводит слова Уайта MMA Fighting.
Ранее тренер Фрэнсиса Нганну высказался по поводу президента UFC Даны Уайта.
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