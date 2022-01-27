Дана Уайт объяснил, почему не стал награждать Нганну после UFC 270

Президент UFC Дана Уайт рассказал, почему не присутствовал на награждении чемпиона лиги в тяжёлом весе Фрэнсиса Нганну.

«Я не присутствовал на главном событии — я фактически ушел с арены сразу после соглавного события, потому что за кулисами происходили события, с которыми я разбирался.

Если кто-то думает, что я проявил неуважение к Фрэнсису — я видел Фрэнсиса всю неделю, идиоты. Я пожал ему руку, я поздоровался с ним, я был на всех событиях, связанных с ним.

Однажды я тоже не вышел на бой Майкла Биспинга против Люка Рокхолда, потому что у меня были кое-какие дела. Я выбежал из подсобки, на мне даже не было пиджака», — приводит слова Уайта MMA Fighting.

Ранее тренер Фрэнсиса Нганну высказался по поводу президента UFC Даны Уайта.