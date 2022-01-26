Тренер Нганну — о поведении Даны Уайта после боя Фрэнсиса: это был слабый ход

Эрик Никсик, тренер Фрэнсиса Нганну, высказался по поводу президента UFC Даны Уайта. Напомним, функционер не вышел в октагон после боя Нганну с Сирилем Ганом, чтобы вручить ему чемпионский пояс лично, хотя зачастую именно он награждает каждого победителя титульного поединка.

«Честно говоря, я не слишком много думал об этом до тех пор, пока не наступило время. В тот момент я просто хотел оставаться в настоящем моменте и не думать ни о чём, кроме того, как я был счастлив и горд за Фрэнсиса.

Но я хотел бы, чтобы Уайт выбрал правильный путь. Потому что последние пару недель я чувствовал, что Дана и Фрэнсис налаживали отношения. Но его не было на вручении — опять же, я не знаю его причин, не знаю, может быть, у него внезапно начались проблемы с желудком, что-то ещё — но тогда я просто подумал, что это был слабый ход с его стороны.

Я хочу остаться в UFC. Хочу, потому что надо соревноваться с лучшими. Я не согласен со многими вещами, которые делает промоушен, но понимаю, что это тоже бизнес, и они пытаются делать то, что им выгодно. Но, в конце концов, я думаю, что мы можем сделать много великих вещей вместе. Я действительно так считаю», — приводит слова Никсика MMA Fighting.