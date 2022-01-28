Харитонов: у Монсона нет шансов даже против пьяного в хлам Александра Емельяненко

Российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов поделился ожиданиями от поединка ветерана ММА Джеффа Монсона и россиянина Александра Емельяненко. Напомним, Емельяненко проведёт матч-реванш с Монсоном в промоушене Hardcore MMA. Бой запланирован на 23 февраля.
«Помогал ли я готовиться Монсону в зале American Top Team? Нет, он просто приезжал на три или четыре дня в Америку и зашёл в зал. Просто со всеми пофотографироваться. Не знаю, может, тренировку проводил. Но не при мне по крайней мере. И, честно говоря, молодой Джефф — это была машина. Сегодня с Джеффом Монсоном дерутся и ринг-анонсеры, и хейтеры. Человеку 50 лет. Думаю, сейчас победить его может даже тот, кто не имеет отношения к ММА.
Это не в обиду Джеффу Монсону. Он меня когда-то побеждал. Удушающим приёмом я ему проигрывал. Я с уважением к нему. Но сегодня это человек, которого еле ноги носят. Он может сделать красивый мастер-класс, может много чему научить молодых ребят. Но сегодня нужно помогать, чтобы он дошёл до клетки или ринга.
Это не то что я говорю с каким-то пренебрежением. Человек зарабатывает деньги. Ему нужны деньги, ему нужно содержать семью, и из-за этого он выходит драться. А так, конечно, шансов у него даже против пьяного в хлам Емельяненко нет», — приводит слова Харитонова «Спорт-экспресс».
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