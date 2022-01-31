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Алексей Яценко назвал лучший бой первого турнира лиги ACA в 2022 году

Алексей Яценко назвал лучший бой первого турнира лиги ACA в 2022 году
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Бойцы АСА Рустам Керимов и Абдул-Рахман Дудаев получили бонусы за лучший бой вечера на ACA 135. Об этом сообщил президент ACA Алексей Яценко.

«Начиная с 135-го турнира мы внесли коррективы в бонусную политику, справедливо, если мы будем отмечать обоих участников лучшего противостояния, а не только победителя. Но это касается только тех боёв, которые пройдут все отведённые раунды. По итогам ACA 135 Рустам Керимов получает $ 50 тыс., Абдул-Рахман Дудаев — $ 25 тыс. Этот реванш, который не зря ждали фанаты, оправдал все ожидания.

Захватывающий с начала и до финального гонга, полный энергии и напора! Думаю, никто из телезрителей и зрителей в зале не остался равнодушным к тому, что происходило в клетке! Это была война двух мастеров, в которой с незначительным перевесом выиграл и сохранил статус непобеждённого Рустам Керимов. После этого боя он заслуженно становится претендентом на титул чемпиона ACA в легчайшем весе. Хочется также отметить Шахбулатова и Жиркова, которые показали не менее зрелищный и драматичный бой», — приводит слова Яценко пресс-служба лиги.

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