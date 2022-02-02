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Тактаров — Минееву: ты это тот, кого Том Харди играет

Тактаров — Минееву: ты это тот, кого Том Харди играет
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Победитель турнира UFC 6, ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров ответил соотечественнику Владимиру Минееву, который ранее спрашивал, похож ли он на знаменитого актёра Тома Харди.

Фото можно посмотреть на официальной странице Владимира Минеева в «Инстаграме».

«Ты это тот, кого он играет», — написал Тактаров в комментариях под постом Минеева в его «инстаграме». Отметим, что и у самого Тактарова есть немалый опыт участия в голливудских фильмах.

Напомним, последний бой Минеев провёл на турнире AMC Fight Nights 105, где уже во второй раз встретился с соотечественником Магомедом Исмаиловым. Бой завершился победой Владимира. До этого Владимир и Магомед сражались в октябре 2018 года, тогда была зафиксирована ничья. На счету 31-летнего Минеева 15 побед в 17 боях при одной ничьей и одном поражении.

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