Владимир Минеев: мне часто пишут, что я похож на голливудского актёра Тома Харди

Знаменитый российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев разместил новый пост в своём «инстаграме», где поинтересовался у подписчиков их мнением насчёт того, похож ли он на популярного английского актёра Тома Харди.



«В комментариях мне часто пишут, что я похож на голливудского актёра Тома Харди. Друзья, а вы как считаете?» — написал Минеев.

Фото можно посмотреть на официальной странице Владимира Минеева в «Инстаграме».

Минеев провёл последний бой на турнире AMC Fight Nights 105. Там он во второй раз встретился с соотечественником, Магомедом Исмаиловым. Бой завершился победой Владимира. Это был уже второй поединок бойцов. До того Владимир и Магомед сражались в октябре 2018 года, тогда была зафиксирована ничья.