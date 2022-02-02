Олег Тактаров — о своём избиении: надеюсь, мексиканцы исправятся и извинятся

Победитель турнира UFC 6, ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров рассказал, что возвращается из Мексики.



«Едем из Мексики домой. Надеюсь, мексиканцы исправятся, извинятся и станут лучше или хотя бы как раньше», — написал Тактаров на своей официальной странице в «Инстаграме».



Напомним, 21 января стало известно, что на Тактарова напали в Мексике. Инцидент случился из-за того, что Тактаров заступился за девушку, у которой возник спор с охраной местного отеля. После этого Олега жестоко избили охранники.



Тактаров является первым российским чемпионом промоушена UFC. По окончании спортивной карьеры Олег в основном занят работой в киноиндустрии, при этом интерес к смешанным единоборствам у него сохраняется.