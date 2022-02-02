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Олег Тактаров — о своём избиении: надеюсь, мексиканцы исправятся и извинятся

Олег Тактаров — о своём избиении: надеюсь, мексиканцы исправятся и извинятся
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Победитель турнира UFC 6, ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров рассказал, что возвращается из Мексики.

«Едем из Мексики домой. Надеюсь, мексиканцы исправятся, извинятся и станут лучше или хотя бы как раньше», — написал Тактаров на своей официальной странице в «Инстаграме».

Напомним, 21 января стало известно, что на Тактарова напали в Мексике. Инцидент случился из-за того, что Тактаров заступился за девушку, у которой возник спор с охраной местного отеля. После этого Олега жестоко избили охранники.

Тактаров является первым российским чемпионом промоушена UFC. По окончании спортивной карьеры Олег в основном занят работой в киноиндустрии, при этом интерес к смешанным единоборствам у него сохраняется.

«Это какая-то супермафиозная структура». Олега Тактарова жестоко избили в Мексике «Это какая-то супермафиозная структура». Олега Тактарова жестоко избили в Мексике
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