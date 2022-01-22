«Это какая-то супермафиозная структура». Олега Тактарова жестоко избили в Мексике

Накануне стало известно, что первого российского чемпиона UFC Олега Тактарова избили на отдыхе в Мексике. Судя по всему, инцидент произошёл более недели назад, но широкой общественности об этом стало известно совсем недавно. Разбираемся в ситуации.
Что делает Олег Николаевич в Мексике?
Тактаров находится в Мексике с середины декабря. Там он проводит небольшие мастер-классы на курорте Плая-дель-Кармен, сам тренируется в клубе бразильского джиу-джитсу Gracie Barra, активно отдыхает (плавал в Карибском море и сенотах, ездил на развалины древних города майя Чичен-Ица и Коба), посетил местный турнир по джиу-джитсу и даже занимается написанием книги «Код долголетия (Подари себе жизнь)».
Олег Николаевич давал намёки случившемуся в своём «инстаграме», подписывая свои посты интригующим «Много лет спустя это спасло… Но об этом расскажу позже…»
И вот с Олегом связался журналист Александр Лютиков, которому он рассказал об инциденте. Лютиков опубликовал видеонарезку с ключевыми цитатами в своём телеграм-канале. Причиной конфликта, судя по всему, является то, что Тактаров заступился за девушку, у которой возник спор с охраной местного отеля. Ниже приведены цитаты Олега из диалога с Лютиковым:
«Я попросил не терроризировать людей. Говорю: «Ко мне все проблемы предъявляйте. Они пускай идут домой».
«[Ударили] Сзади, по голове. Думаю, что бейсбольной битой. Гематома внутренняя».
«Десять [человек] просто по мне скакали».
«Очнулся оттого, что задыхаюсь, у меня майка была на носу, я хотел дышать, а меня с этой стороны били. Один прыгал на наручниках. А наручники у меня были застёгнуты за спиной».
«Какой-то леской мне стягивали ноги».
«Минут 30-40 я лежал, не двигался. Но меня всё равно продолжали бить».
«Это какая-то супермафиозная структура».
«Когда полиция приехала, я вздохнул с облегчением. Я понял, что выживу, потому что каждую секунду я думал, что умру. Мне просто не хватало воздуха. И оказалось, что это федеральная полиция. Они, в общем-то, со мной достаточно профессионально обошлись».
Помимо опубликованного интервью, Тактаров выложил у себя в «сториз» фотографию стёртой голени, на которой были следы от лески. Олег Николаевич подписал фото следующими словами: «Прошло всего 10 дней, а рана почти затянулась». То есть инцидент случился более недели назад.
Что дальше?
Тем не менее Тактаров пока не планирует возвращаться в Россию в срочном порядке из соображений безопасности. Кроме вышесказанного, Лютиков поделился планами Тактарова:
«История произошла больше недели назад, но Тактаров до сих пор в Мексике — и из соображений безопасности до отъезда домой не собирается рассказывать подробности этой удивительной истории. Говорит, что после возвращения в Россию первым делом поедет подлечить нервы — на курортах гостеприимного Дагестана».
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