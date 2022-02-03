Стало известно, когда проведёт свой следующий бой Тимофей Цзю. Он пройдёт в США

27-летний австралийский боксёр русского происхождения Тимофей Цзю проведёт свой следующий поединок с 34-летним американцем Терреллом Гаушей 19 марта, сообщает Boxingnews24. Гауша в прошлом бился с Эрисланди Ларой и Остином Траутом. Всего на его счету на профессиональном ринге 22 победы, 2 поражения и 1 ничья.
Схватка Цзю с Гаушей пройдёт в андеркарде боя Джермалл Чарло — Брайан Кастаньо. Ожидается, что вечер бокса состоится в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США).
Тим является официальным претендентом на титул, которым владеет чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе Брайан Кастаньо. В ночь на 18 июля мск Брайан предпринял попытку объединить все пояса и стать абсолютным чемпионом мира, однако в противостоянии с американцем Джермаллом Чарло судьи зафиксировали ничью. В случае, если Цзю одолеет своего противника, он получит право выйти на бой с победителем боя-реванша Чарло — Кастаньо.
Последний поединок Тимофей провёл с японским боксёром Такеши Иноуэ, победив его по итогам 12 раундов. Ранее была названа дата дебюта младшего брата Тима Цзю в профессиональном боксе.
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