Названа дата дебюта младшего брата Тима Цзю в профессиональном боксе
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Никита Цзю, младший брат 27-летнего австралийца русского происхождения Тима, дебютирует на профессиональном ринге 2 марта в Брисбене (Австралия).
Соперником Никиты станет австралиец Аарон Стал. Поединок будет рассчитан на шесть раундов и пройдёт в категории первого среднего веса (до 69,9 кг).
«Самым ярким событием для меня будет то, что Никита дебютирует на профессиональном ринге. Это действительно очень волнующе. Я уже видел, как Никита тренируется в спортзале. Думаю, он будет особенным бойцом», — приводит слова промоутера Джорджа Роуза BoxingScene.
Ранее сообщалось, что Никита подписал контракт с менеджером Гленом Дженнингсом, который сотрудничал с Константином Цзю, а теперь работает с Тимом.
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