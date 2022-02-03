«Мне нравится его система в UFC». Хабиб рассказал о своих отношениях с Даной Уайтом

Бывший чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов дал комментарий по поводу президента организации Даны Уайта.

«Я общаюсь с Даной. У меня с ним сохранились хорошие отношения. Некоторые люди из мира ММА недолюбливают его. Но я очень уважаю его. Просто вспомните, сколько боёв он организовал за последние 25 лет, сколько великих схваток получилось. Если посмотрим на тот же бокс, то там, чтобы сделать большой бой между двумя конкурентными бойцами, нужны годы, например, как это было между Пакьяо и Мейвезером. Они должны были сойтись 10 лет назад, а подрались только в 2015 или 2016 году. В то время они уже не были в прайме.



И таких примеров в боксе немало, когда нужно свести двух бойцов в правильное время. Плюс в боксе несколько организаций: WBC, WBO, WBA. А также там миллион дивизионов с маленьким шагом. Мне нравится система, которую создал Дана Уайт в UFC. Если ты лучший, то ты должен драться с лучшими. Фанаты выигрывают от этого», — сказал Нурмагомедов в интервью YouTube-каналу FULL SEND PODCAST.