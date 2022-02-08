Владимир Минеев назвал три совета, которые дал бы себе в юности

Российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев разместил новый пост в своём «инстаграме», где рассказал о советах, которые бы он дал себе в юности.



«Несколько советов, которые я дал бы себе в юности:

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1. Фокусируйся на своих мечтах и целях, а не на том, что требуют от тебя другие люди.

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2. Ищи единомышленников. С людьми, которые разделяют твои взгляды и ценности, ты сможешь добиться больших высот.

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3. Не разбрасывайся своим временем. Цени и правильно распоряжайся им — его меньше, чем кажется», — написал Минеев.

Фотографию можно посмотреть на странице Владимира Минеева в «Инстаграме».

Минеев провёл последний бой на турнире AMC Fight Nights 105. Там он во второй раз встретился с соотечественником Магомедом Исмаиловым. Бой завершился победой Владимира. До этого Владимир и Магомед сражались в октябре 2018 года, тогда была зафиксирована ничья.