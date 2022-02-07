«Этот опыт дался мне нелегко». Минеев рассказал о своих съёмках в российском кино

Российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев поделился впечатлениями от съёмок в кино.

«Мой первый опыт съёмок в фильме, откровенно говоря, дался мне нелегко.

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Совершенно новое для меня амплуа, которое требовало большого количества повторений одних и тех же трюков и слов для многих сцен. Не сказать, что это для меня вовсе несвойственно, так как на тренировках ты регулярно оттачиваешь свое мастерство ведения боя именно большим количеством повторений того или иного упражнения.

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В чём же тогда разница? А разница в том, что на тренировках ты не сосредоточен на том, насколько зрелищно выглядят твои удары и трюки, насколько естественны твои слова и эмоции, в кино же это выходит на первый план и становится главной задачей, и от того как ты с ней справишься, зависит конечный результат.

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Сравнивая мою профессиональную деятельность бойца и работу в кино, что же всё-таки для меня сложнее? Отвечу так, если к делу подходить с полной самоотдачей и 100% ответственностью, с целью добиться хорошего результата, легко не будет нигде. И спорт, и кино это долгий трудоемкий процесс, который не поощряет халатное отношение.

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Связываю ли я в будущем свою жизнь с кино после завершения карьеры бойца? Скорее нет, чем да. Я не профессиональный актёр. На данный момент для меня приоритетны другие задачи, о которых я с вами обязательно поделюсь! Хотя, скоро должен выйти фильм «Бультерьер», в котором я играю главную роль, и кто знает…», — написал Минеев.

Публикация доступна в инстаграм-аккаунте Минеева.