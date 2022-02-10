Йоэль Ромеро встретится с Мелвином Манхуфом 6 мая на турнире Bellator в Париже

Бывший претендент на чемпионский титул UFC в среднем весе Йоэль Ромеро проведёт следующий бой в Bellator 6 мая на турнире в Париже, сообщает MMAFighting. Соперником Ромеро станет Мелвин Манхуф.
Напомним, в главном событии турнира встретятся чемпион Bellator в тяжёлом весе Райан Бейдер и Чейк Конго.
Ромеро провёл первый бой в Bellator в сентябре 2021 года, проиграв Филу Дэвису раздельным решением судей. Всего на счету Йоэля Ромеро в профессиональных смешанных единоборствах 19 поединков, в которых он одержал 13 побед и потерпел шесть поражений.
45-летний Мелвин Манхуф в последнем поединке проиграл техническим нокаутом Кори Андерсону. Бой прошёл в ноябре 2020 года. Всего на счету Манхуфа 47 поединков, в которых он одержал 32 победы и потерпел 15 поражений.
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