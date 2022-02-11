Олег Тактаров обратился к Петру Яну

Российский боец смешанных единоборств Пётр Ян разместил новый пост в своём «инстаграме». Сегодня, 11 февраля, Петру исполнилось 29 лет.



«Друзья, стал на год мудрее. Спасибо Богу за всё, что имею. Ценю каждый день. Спасибо всем огромное за ваши поздравления», — написал Ян.

Фото можно посмотреть на странице Петра Яна в «Инстаграме».

Поздравил Яна с днём рождения победитель турнира UFC 6, ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров, разместив соответствующий комментарий под его постом.



«С праздником», — написал Тактаров.

В настоящее время Ян готовится к поединку с представителем США Алджэмейном Стерлингом. Именно в бою с ним Ян лишился чемпионского пояса UFC. Первый бой Петра и Алджэмейна состоялся на турнире UFC 259 в ночь с 6 на 7 марта мск. В четвёртом раунде россиянин нанёс запрещённый удар коленом в голову находившемуся в лежачем положении сопернику. Бой-реванш Стерлинг – Ян пройдёт в соглавном мероприятии UFC 273, который запланирован на 9 апреля.