Менеджер Петра Яна назвал его наиболее вероятного соперника после боя со Стерлингом

Саят Абдрахманов, менеджер бойца клуба «Архангел Михаил», временного чемпиона UFC в легчайшем весе Петра Яна, назвал соперника, с которым Ян может провести следующий бой после поединка с американцем Алджэмейном Стерлингом. По словам Абдрахманова, им может быть американский боец ММА, бывший чемпион UFC в легчайшем весе Ти Джей Диллашоу.
«Это тот бой, который Пётр хочет, поэтому я думаю, что он будет следующим. Заглядывать не будем, но если говорить о наиболее вероятном сопернике, то это именно Диллашоу.
Два боя в 2022 году? Я думаю, при желании можно и три боя провести. Всё будет зависеть от графика UFC и состояния Петра. Самое главное, чтобы он был свежим и мотивированным. Пётр — это тот человек, который в своём дебютном году в UFC провёл пять поединков за 11 месяцев, поэтому для него это точно не проблема", — сказал Саят Абдрахманов в интервью ютуб-каналу «Разрешите вас перебить», — сказал Абдрахманов в интервью на канале «Разрешите вас перебить» в YouTube.
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