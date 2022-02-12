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Олег Тактаров: хотел починить ухо… А потом это стало модно

Олег Тактаров: хотел починить ухо… А потом это стало модно
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Победитель турнира UFC 6, ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров, разместил новый пост у себя в «инстаграме», показав своё архивное фото.

«Хотел починить ухо… А потом это стало модно. И самое модное — левое», — написал Тактаров.

Фотографию можно посмотреть на странице Олега Тактарова в «Инстаграме».

Тактаров — первый российский чемпион промоушена UFC. После ухода из спорта Олег по большей части занят работой в киноиндустрии. При этом интерес к смешанным единоборствам у прославленного бойца не пропал. Экс-чемпион UFC нередко даёт экспертные оценки и комментарии. Ранее активно делился мнением о поединке Петра Яна с Алджэмейном Стерлингом. Тактаров также известен высказываниями в адрес Хабиба Нурмагомедова.

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