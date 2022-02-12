«Потихоньку набираю боевую форму». Сергей Ковалёв показал свежее фото

Бывший чемпион мира по боксу Сергей Ковалёв разместил новый пост на своей официальной странице в «Инстаграме», показав свежую фотографию.



«Неожиданно, но всё возможно. Потихоньку набираю боевую форму», — подписал фотографию Ковалёв.

Фотографию можно посмотреть на официальной странице Сергея Ковалёва в «Инстаграме».

38-летний Ковалёв в последний раз появлялся на ринге в ноябре 2019 года. Тогда он проводил бой с Саулем Альваресом, проиграв мексиканскому спортсмену нокаутом, и лишился звания чемпиона мира по версии WBO. В общей сложности на счету россиянина 34 победы (29 из которых нокаутом), 4 поражения и 1 ничья.

Ранее сообщалось, что Ковалёв и представитель Китая Мэн Фаньлун заключат соглашение о проведении главного события Triller Fight Club.