Экс-чемпион мира Джейкобс уступил Райдеру раздельным решением на турнире в Лондоне

В Лондоне (Англия, Великобритания) на стадионе «Александра Пэлас» состоялся вечер бокса, в главном событии которого сошлись 35-летний американский экс-чемпион мира Дэниел Джейкобс (37-3, 30 КО) и 33-летнего представителя Великобритании Джона Райдера (30-5, 17 КО), выступающие в средней весовой категории.

Победу в бою раздельным решением судей одержал Райдер – 115:113, 115:113, 113:115.

Напомним, Джейкобс являлся чемпионом мира по версии WBA (2015—2017), чемпионом мира по версии IBF (2018—2019), чемпионом Северной Америки по версии NABF (2010) в среднем весе. Райдер же обладал промежуточным титулом WBA в суперсреднем весе в 2019 году.

Ранее в 2011 году Джейкобсу был поставлен диагноз — рак. Дэниел боролся с тяжёлой болезнью на протяжении 7 месяцев и победил её. Медики советовали ему закончить карьеру, но спустя некоторое время он вновь вернулся на ринг и провёл уже более 15 поединков с того момента.