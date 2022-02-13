Экс-чемпион мира Джейкобс уступил Райдеру раздельным решением на турнире в Лондоне

В Лондоне (Англия, Великобритания) на стадионе «Александра Пэлас» состоялся вечер бокса, в главном событии которого сошлись 35-летний американский экс-чемпион мира Дэниел Джейкобс (37-3, 30 КО) и 33-летнего представителя Великобритании Джона Райдера (30-5, 17 КО), выступающие в средней весовой категории.
Победу в бою раздельным решением судей одержал Райдер – 115:113, 115:113, 113:115.
Напомним, Джейкобс являлся чемпионом мира по версии WBA (2015—2017), чемпионом мира по версии IBF (2018—2019), чемпионом Северной Америки по версии NABF (2010) в среднем весе. Райдер же обладал промежуточным титулом WBA в суперсреднем весе в 2019 году.
Ранее в 2011 году Джейкобсу был поставлен диагноз — рак. Дэниел боролся с тяжёлой болезнью на протяжении 7 месяцев и победил её. Медики советовали ему закончить карьеру, но спустя некоторое время он вновь вернулся на ринг и провёл уже более 15 поединков с того момента.
- 13 февраля 2022
-
03:07
-
02:53
-
02:34
-
00:49
- 12 февраля 2022
-
23:55
-
23:06
-
21:55
-
21:03
-
20:01
-
18:48
-
17:46
-
16:48
-
16:36
-
15:59
-
15:00
-
14:08
-
13:17
-
12:58
-
12:11
-
11:44
-
11:11
-
10:24
-
09:28
-
06:12
-
04:45
-
00:44
- 11 февраля 2022
-
23:14
-
22:57
-
21:39
-
20:05
-
19:33
-
18:25
-
17:55
-
16:16
-
15:31