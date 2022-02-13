Блахович оставил краткий комментарий о победе Адесаньи над Уиттакером

Бывший чемпион UFC в полутяжёлой весовой категории Ян Блахович отреагировал на победу чемпиона промоушена в среднем весе Исраэля Адесаньи, одержанную им в поединке с австралийцем Робертом Уиттакером на турнире UFC 271. Исраэль праздновал победу единогласным решением судей.



«До сих пор единственный», — написал Блахович в своём «твиттере», намекнув, что только он побеждал Адесанью.



Напомним, Блахович встречался с Адесаньей в главном поединке турнира UFC 259, который состоялся в марте прошлого года. Бой проходил в напряжённой борьбе и продлился все пять раундов, по итогам которых судьи единогласным решением отдали победу Блаховичу — 49-46, 49-45, 49-45. Исраэль потерпел первое поражение в карьере.