Блахович оставил краткий комментарий о победе Адесаньи над Уиттакером
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Бывший чемпион UFC в полутяжёлой весовой категории Ян Блахович отреагировал на победу чемпиона промоушена в среднем весе Исраэля Адесаньи, одержанную им в поединке с австралийцем Робертом Уиттакером на турнире UFC 271. Исраэль праздновал победу единогласным решением судей.
«До сих пор единственный», — написал Блахович в своём «твиттере», намекнув, что только он побеждал Адесанью.
Напомним, Блахович встречался с Адесаньей в главном поединке турнира UFC 259, который состоялся в марте прошлого года. Бой проходил в напряжённой борьбе и продлился все пять раундов, по итогам которых судьи единогласным решением отдали победу Блаховичу — 49-46, 49-45, 49-45. Исраэль потерпел первое поражение в карьере.
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