Макабу — о Канело: он шутит с боксом. Если перейдёт в крузервейт, его ждёт жестокий нокаут

Чемпион мира по версии WBC в первом тяжёлом весе Илунга Макабу считает, что Сауль Альварес не должен переходить в крузервейт.

«Это большая ошибка, которую он совершает. Для меня это похоже на то, что он играет и шутит с боксом. Бокс — это благородный вид спорта. Если он перейдёт в крузервейт, его ждёт жестокий нокаут. Если они думают, что Канело бьёт сильно, то они не знают, что его ждёт со мной.

Канело — суперзвезда, но и я тоже. Это они попросили о бое. Я могу сказать вам, что считаю, что он будет в серьёзной опасности, перейдя в крузервейт. Он совершает ошибку, потому что я собираюсь нокаутировать его, если это произойдёт. Если вы думаете, что он сможет нокаутировать Макабу, то вы ошибаетесь. Я готов к бою и могу финишировать его», — приводит слова Макабу BoxingScene.