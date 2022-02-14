Порье: я не хочу больше драться с Макгрегором. Разве что ради денег

Американский боец UFC Дастин Порье рассказал о том, что не собирается проводить четвёртый бой с ирландцем Конором Макгрегором.
«У нас с Конором своя история. Я дрался с ним в полулёгком весе, потом сошёлся с ним семь лет спустя, победил его. Я, наверное, больше не буду драться с Конором. Я не очень хочу драться с Конором снова. Для меня эта дверь закрыта. Единственная причина, по которой я бы сделал это, — деньги. Я победил его два раза подряд. Смогу ли я превзойти свои два выступления? Смогу ли я нокаутировать его быстрее?
Я просто хочу участвовать в боях, которые что-то значат для меня. Нейт Диаз — парень, на боях которого я вырос, я уважаю его и его брата, я думаю, что стилистически это будет интересно для фанатов. Это бой года, и именно в таких боях я хочу участвовать», — приводит слова Порье MMAFighting.
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