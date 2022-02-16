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Чимаев рассказал, кого считает фаворитом боя Масвидаль — Ковингтон

Чимаев рассказал, кого считает фаворитом боя Масвидаль — Ковингтон
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Известный шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев поделился мыслями о предстоящем поединке с участием американцев Хорхе Масвидаля и Колби Ковингтона.

«Думаю, получится хороший бой. Наверно, фаворитом будет Масвидаль, хотя Колби тоже хорош. Посмотрим. Я бы сказал, что шансы 50 на 50. А вообще мне без разницы. Я буду драться с Бёрнсом. Надеюсь, что после этого у меня будет бой с победителем их пары. Либо я, либо Бёрнс сразимся с Масвидалем или Ковингтон за временный титул», — сказал Чимаев в интервью на канале RT Sport MMA в YouTube.

Масвидаль и Ковингтон проведут бой на турнире UFC 272, который состоится в ночь на 5 марта мск.

Ранее Масвидаль записал специальное видеообращение Ковингтону.

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