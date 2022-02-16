Чимаев рассказал, кого считает фаворитом боя Масвидаль — Ковингтон
Поделиться
Известный шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев поделился мыслями о предстоящем поединке с участием американцев Хорхе Масвидаля и Колби Ковингтона.
«Думаю, получится хороший бой. Наверно, фаворитом будет Масвидаль, хотя Колби тоже хорош. Посмотрим. Я бы сказал, что шансы 50 на 50. А вообще мне без разницы. Я буду драться с Бёрнсом. Надеюсь, что после этого у меня будет бой с победителем их пары. Либо я, либо Бёрнс сразимся с Масвидалем или Ковингтон за временный титул», — сказал Чимаев в интервью на канале RT Sport MMA в YouTube.
Масвидаль и Ковингтон проведут бой на турнире UFC 272, который состоится в ночь на 5 марта мск.
Ранее Масвидаль записал специальное видеообращение Ковингтону.
Комментарии
- 16 февраля 2022
-
01:04
-
00:11
- 15 февраля 2022
-
23:42
-
22:54
-
22:00
-
21:34
-
20:52
-
20:31
-
20:12
-
19:18
-
18:32
-
18:04
-
16:48
-
15:36
-
14:56
-
13:43
-
12:44
-
11:34
-
10:48
-
09:39
-
00:46
- 14 февраля 2022
-
23:45
-
22:55
-
21:46
-
20:46
-
19:10
-
18:37
-
17:53
-
16:42
-
15:42
-
15:07
-
14:38
-
13:42
-
12:59
-
11:59
Партнерский контент