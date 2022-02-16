Стала известна следующая соперница Дианы Авсараговой в Bellator

Российская боец Bellator Диана Авсарагова встретится с американкой Эшли Дин на турнире Bellator 276 в Сент-Луисе (США), сообщает официальный сайт лиги. Турнир состоится 12 марта 2022 года.
В Bellator 23-летняя уроженка Северной Осетии Авсарагова дебютировала в апреле 2021 года, одержав за 29 секунд победу нокаутом над Тарой Графф.
В 2014 и 2015 годах Авсарагова становилась бронзовым призёром первенства России по вольной борьбе среди девушек в категории до 60 кг.
Эшли Дин дебютировала в смешанных единоборствах в 2015 году. За это время она провела 15 поединков, в которых одержала пять побед и потерпела шесть поражений. В последнем поединке она встречалась с Жасмин Ясудавичус и уступила ей единогласным решением судей. Для Эшли Дин этот поединок станет дебютным в Bellator.
Смотри Bellator, PFL и Brave CF эксклюзивно в Okko.
- 16 февраля 2022
-
12:43
-
11:47
-
10:39
-
09:58
-
01:04
-
00:11
- 15 февраля 2022
-
23:42
-
22:54
-
22:00
-
21:34
-
20:52
-
20:31
-
20:12
-
19:18
-
18:32
-
18:04
-
16:48
-
15:36
-
14:56
-
13:43
-
12:44
-
11:34
-
10:48
-
09:39
-
00:46
- 14 февраля 2022
-
23:45
-
22:55
-
21:46
-
20:46
-
19:10
-
18:37
-
17:53
-
16:42
-
15:42
-
15:07