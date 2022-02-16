Стала известна следующая соперница Дианы Авсараговой в Bellator

Российская боец Bellator Диана Авсарагова встретится с американкой Эшли Дин на турнире Bellator 276 в Сент-Луисе (США), сообщает официальный сайт лиги. Турнир состоится 12 марта 2022 года.



В Bellator 23-летняя уроженка Северной Осетии Авсарагова дебютировала в апреле 2021 года, одержав за 29 секунд победу нокаутом над Тарой Графф.



В 2014 и 2015 годах Авсарагова становилась бронзовым призёром первенства России по вольной борьбе среди девушек в категории до 60 кг.



Эшли Дин дебютировала в смешанных единоборствах в 2015 году. За это время она провела 15 поединков, в которых одержала пять побед и потерпела шесть поражений. В последнем поединке она встречалась с Жасмин Ясудавичус и уступила ей единогласным решением судей. Для Эшли Дин этот поединок станет дебютным в Bellator.

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