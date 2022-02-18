Тактаров — о тренировке Исмаилова под руководством Цзю: Костя, погубишь бойца до боя
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Победитель турнира UFC 6, ветеран смешанных единоборств, россиянин Олег Тактаров обратился к бывшему абсолютному чемпиону мира по боксу в первом полусреднем весе Константину Цзю, который показал, как проводит тренировку с известным бойцом смешанных единоборств Магомедом Исмаиловым.
«Костя. Ты уж думаешь, что молодёжь легко сможет повторить. Погубишь бойца до боя. Они сейчас так не тренируются. Но языком в тысячу раз круче», — написал Тактаров в комментариях под постом Константина в его «инстаграме».
В настоящее время Исмаилов готовится к боксёрскому поединку с представителем Нигерии Оланреваджу Дуродолой. Их противостояние пройдёт 25 февраля. Ранее Дуродола выразил мнение, что одолеет Исмаилова.
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