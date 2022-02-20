Результаты UFC Вегас 48

В Лас-Вегасе (США) на стадионе «ЮЭфСи Апекс» в ночь с 19 на 20 февраля мск завершился турнир UFC Вегас 48.
В главном бою американец Джамал Хилл в первом раунде нокаутировал бразильца Джонни Уокера.
Кайл Дакас удушающим приёмом победил Джейми Пикетта, бой также завершился в первом раунде.
Паркер Портер единогласным решением судей одержал победу над Аланом Баду (29-28, 29-28, 29-28).
Джим Миллер во втором раунде победил Николаса Мотту техническим нокаутом.
Хоакин Бакли раздельным решением судей победил Абдула Разака Альхассана (28-29, 29-28, 29-28).
Давид Онама в первом раунде поединка с Габриэлем Бенитезом одержал победу нокаутом.
Стефани Эггер победила Джессику-Роуз Кларк в первом раунде, применив болевой приём.
Чэс Скелли техническим нокаутом во втором раунде победил Марка Штригля.
Единогласным решением судей Глория де Паула одержала победу над Дианой Белбиту (29-28, 29-28, 29-28).
Чэд Энхелигер победил Джесси Стрэйдера техническим нокаутом в третьем раунде.
Джонатан Пирс единогласным решением судей победил Кристиана Родригеза (30-27, 29-28, 29-28).
Марио Баутиста одержал победу над Джеем Перрином единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-26).
Джамал Хилл, Кайл Дакас, Давид Онама и Стефани Эггер получили бонусы за «лучшее выступление вечера». За «лучший бой вечера» не был отмечен ни один поединок.
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