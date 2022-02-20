Результаты UFC Вегас 48

В Лас-Вегасе (США) на стадионе «ЮЭфСи Апекс» в ночь с 19 на 20 февраля мск завершился турнир UFC Вегас 48.

В главном бою американец Джамал Хилл в первом раунде нокаутировал бразильца Джонни Уокера.

Кайл Дакас удушающим приёмом победил Джейми Пикетта, бой также завершился в первом раунде.

Паркер Портер единогласным решением судей одержал победу над Аланом Баду (29-28, 29-28, 29-28).

Джим Миллер во втором раунде победил Николаса Мотту техническим нокаутом.

Хоакин Бакли раздельным решением судей победил Абдула Разака Альхассана (28-29, 29-28, 29-28).

Давид Онама в первом раунде поединка с Габриэлем Бенитезом одержал победу нокаутом.

Стефани Эггер победила Джессику-Роуз Кларк в первом раунде, применив болевой приём.

Чэс Скелли техническим нокаутом во втором раунде победил Марка Штригля.

Единогласным решением судей Глория де Паула одержала победу над Дианой Белбиту (29-28, 29-28, 29-28).

Чэд Энхелигер победил Джесси Стрэйдера техническим нокаутом в третьем раунде.

Джонатан Пирс единогласным решением судей победил Кристиана Родригеза (30-27, 29-28, 29-28).

Марио Баутиста одержал победу над Джеем Перрином единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-26).

Джамал Хилл, Кайл Дакас, Давид Онама и Стефани Эггер получили бонусы за «лучшее выступление вечера». За «лучший бой вечера» не был отмечен ни один поединок.