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Хилл за три минуты нокаутировал Уокера в главном бою UFC Fight Night 201

Хилл за три минуты нокаутировал Уокера в главном бою UFC Fight Night 201
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В Лас-Вегасе (США) на стадионе «ЮЭфСи Апекс» состоялся главный бой турнира UFC Fight Night 201, в котором сошлись представители полутяжёлой весовой категории – 29-летний бразилец Джонни Уокер и 30-летний американец Джамаал Хилл.

Поединок завершился победой Хилла уже в первом раунде нокаутом (ударом) на отметке 2 минуты 55 секунд.

Таким образом, на счету Хилла в карьере в UFC уже пятая победа при одном поражении и одном бою без результата. Всего в ММА Джамаал имеет рекорд – 9-1-1. Для Уокера это поражение стало четвёртым в последних пяти боях на UFC. Всего в UFC он провёл восемь боёв, выиграв четыре из них, имея рекорд в ММА – 17 – 7.

Напомним, что в соглавном бою UFC Fight Night 201 американец Крис Докос победил сабмишеном соотечественника Джейми Пикетта.

UFC 2022. UFC Fight Night 201, Лас-Вегас, США
Джонни Уокер - Джамал Хилл (W)
20 февраля 2022, воскресенье. 05:10 МСК
Джамал Хилл
Окончено
KO
Джонни Уокер
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