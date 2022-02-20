Хилл за три минуты нокаутировал Уокера в главном бою UFC Fight Night 201

В Лас-Вегасе (США) на стадионе «ЮЭфСи Апекс» состоялся главный бой турнира UFC Fight Night 201, в котором сошлись представители полутяжёлой весовой категории – 29-летний бразилец Джонни Уокер и 30-летний американец Джамаал Хилл.
Поединок завершился победой Хилла уже в первом раунде нокаутом (ударом) на отметке 2 минуты 55 секунд.
Таким образом, на счету Хилла в карьере в UFC уже пятая победа при одном поражении и одном бою без результата. Всего в ММА Джамаал имеет рекорд – 9-1-1. Для Уокера это поражение стало четвёртым в последних пяти боях на UFC. Всего в UFC он провёл восемь боёв, выиграв четыре из них, имея рекорд в ММА – 17 – 7.
Напомним, что в соглавном бою UFC Fight Night 201 американец Крис Докос победил сабмишеном соотечественника Джейми Пикетта.
- 20 февраля 2022
-
05:13
-
04:56
-
04:45
-
02:37
-
00:58
-
00:02
- 19 февраля 2022
-
22:50
-
21:11
-
20:52
-
19:48
-
18:48
-
17:47
-
15:49
-
15:30
-
14:46
-
14:18
-
13:26
-
12:35
-
12:21
-
11:51
-
11:08
-
10:39
-
10:00
-
09:34
-
06:11
-
05:16
-
03:17
-
00:34
- 18 февраля 2022
-
22:49
-
21:55
-
21:40
-
20:03
-
19:37
-
18:36
-
17:57