Шлеменко: бой Исмаилова и Дуродолы был куплен? Это смешно!

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко заявил, что не верит в то, что бой соотечественника Магомеда Исмаилова и нигерийца Оланреваджу Дуродолы был куплен.



«Ещё так говорят – бой куплен. То есть Мага вышел за деньги драться и ещё большие деньги заплатил, чтобы выиграть это бой? Ну это смешно!



Конечно, кто-то расстроился, а люди не любят признавать свои ошибки. Они же не скажут, что Мага был сильнее, а Дуродола плохо подготовился.



Проще сказать – это договорняк, всё понятно! Вот и всё», — приводит слова Шлеменко Sport24.



Бой продлился четыре раунда и завершился победой Исмаилова единогласным решением судей (40-36, 40-36, 40-36).



Всего в смешанных единоборствах Исмаилов одержал 18 побед, потерпел три поражения, а один бой закончился вничью. Дуродола, в свою очередь, отпраздновал 37 побед и потерпел 10 поражений. Для нигерийца это поражение стало вторым за последние три боя.