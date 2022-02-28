Чемпион Bellator украинец Амосов высказался по поводу ситуации в стране
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Чемпион Bellator Ярослав Амосов дал комментарий по поводу происходящего на Украине. В настоящее время там проводится специальная операция по приказу президента Российской Федерации Владимира Путина.
«Я вывез свою семью в безопасную зону и сейчас вернулся, чтобы защищать свою страну. Я люблю эту страну. Гибнут женщины, дети, и нам приходится это делать. И у нас это получится, потому что за нами правда», — сказал Амосов в своём «инстаграме».
28-летний Амосов одержал 26 побед в 26 боях. В июне 2021 года он победил Дугласа Лиму единогласным решением и стал новым чемпионом Bellator в полусреднем весе.
Ранее по поводу ситуации на Украине высказался чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO, украинец Александр Усик.
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