Международная федерация смешанных единоборств отстранила Россию от участия в соревнованиях

Международная федерация смешанных единоборств (IMMAF) приняла решение приостановить членство Союза смешанных боевых единоборств России и Федерации рукопашного боя и ММА Белоруссии. Об этом сообщает пресс-служба организации. В качестве причины принятия подобного решения называется ситуация на Украине.



Приостановка означает запрет для российских и белорусских спортсменов участвовать во всех чемпионатах под эгидой IMMAF в обозримом будущем. Помимо прочего, это включает в себя Суперкубок ММА, который состоится на следующей неделе с 8 по 12 марта. Кроме того, отмечается, что на территории этих стран не будут проводиться международные турниры.



Президент IMAF Керрит Браун отметил, что это решение было принято организацией «с сожалением».