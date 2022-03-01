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Международная федерация смешанных единоборств отстранила Россию от участия в соревнованиях

Международная федерация смешанных единоборств отстранила Россию от участия в соревнованиях
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Международная федерация смешанных единоборств (IMMAF) приняла решение приостановить членство Союза смешанных боевых единоборств России и Федерации рукопашного боя и ММА Белоруссии. Об этом сообщает пресс-служба организации. В качестве причины принятия подобного решения называется ситуация на Украине.

Приостановка означает запрет для российских и белорусских спортсменов участвовать во всех чемпионатах под эгидой IMMAF в обозримом будущем. Помимо прочего, это включает в себя Суперкубок ММА, который состоится на следующей неделе с 8 по 12 марта. Кроме того, отмечается, что на территории этих стран не будут проводиться международные турниры.


Президент IMAF Керрит Браун отметил, что это решение было принято организацией «с сожалением».

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